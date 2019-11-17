Реактивный автомобиль «Bloodhound» разогнали до 1010 километров в час

Британский реактивный автомобиль «Bloodhound» во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке сумел достичь скорости 1010 километров в час.

Об этом со ссылкой на «BBC News» сообщает «Сноб».

Испытание прошло рано утром 16 ноября. Примечательно, что «Bloodhound» сумел достичь такого результата, используя только двигатель реактивного самолета. При этом конструкция автомобиля позволяет использовать ракетный двигатель. В будущем году его планируют задействовать, и тогда «Bloodhound» будет иметь все шансы, чтобы побить действующий мировой рекорд наземной скорости — 1228 километров в час.

Теперь автомобиль «Bloodhound» вошел в ограниченное число наземных скоростных аппаратов, способных разгоняться до 600 миль в час (965 километров в час) — отныне таковых насчитывается семь. Мировой рекорд наземной скорости в 1997 году установил автомобиль «Thrust SSC» тоже британского производства. Пилотировал его гонщик Энди Грин — он же теперь управлял автомобилем «Bloodhound».

В списке самых быстрых также находятся автомобили «Sonic 1», «Blue Flame», «Thrust2», «Budweiser Rocket» и «Sonic Arrow». При этом скорости 700 миль в час (1126 километров в час) пока достигали только «Thrust SSC» и «Budweiser Rocket».

Судьба дальнейший рекордов «Bloodhound» зависит от финансирования. Пока затраты на автомобиль оплачивал бизнесмен из Йоркшира Иен Уорхерст, но он говорит, что к следующему этапу проекта должны присоединиться другие спонсоры. Сообщается, что норвежская аэрокосмическая компания «Nammo» уже готова поставить одну из своих ракет для «Bloodhound», чтобы автомобиль смог попытаться обойти «Thrust SSC».

Напомним, как британец разогнался на велосипеде до 280 километров в час.