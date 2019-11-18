Операция по поддержанию мира: Глава МИД Украины рассказал о возможной альтернативе минским соглашениям

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Альтернативой Минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в МИД есть «папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает». В ней указано о необходимости иметь альтернативные варианты действий, если минский процесс не реализуется.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался о необходимости развести войска на Донбассе как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей, вытекающих из заявлений министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Юлия Акимова

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русскийобщество