«Коломойский – один из самых умных людей в этой стране», - экс-Генпрокурор Луценко

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал украинского олигарха Игоря Коломойского одним из самых умных людей.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, о чем Луценко общался с Коломойским во время встречи, эк-Генпрокурор назвал олигарха «гениальным схемщиком» и одним из самых умных людей в Украине.

— Мы встречались и говорили о жизни. Коломойский - один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик. (…) О, да лучше! Он - гениальный комбинатор. Но до тех пор, пока это не лежит в плоскости подозрения, я считаю возможным общаться, - сказал Луценко.

Также он рассказал о случае, когда олигарх пришел в гости к Луценко, пока за ним следила съемочная группы программы «Схемы».

— Игорь Валерьевич - известный шутник. Он приехал и говорит: «Я тебе «хвосте» «Схемы» привез». Должны были ужинать в доме, а не на веранде, так как летали квадрокоптеры везде. А зачем, чтобы квадрокоптер заглядывал, которую минеральную воду мы пьем? Это же реклама одной из компаний, - отметил экс-Генпрокурор.

Также Луценко добавил, что общается с олигархами Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. С последним обсуждали земельную реформу.

— Пинчук также очень умный и очень стратегически занимается Украинский глобальной политики. Именно сегодня. (…) Например, мы с ним обсуждали на последней встрече, возможно, где-то месяц назад, земельную реформу. Я считаю, что сегодня - это ключ для понимания того, чем занимается новое правительство, - добавил Юрий Луценко.

Напомним, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.

Позже Луценко уже заявил, что никакого списка с «неприкасаемыми» Йованович ему не передавала, а фамилии назывались устно.