Лучшие из худших: финский городок превратил безысходность в бренд и стал на этом зарабатывать

Финский городок Пуоланка превратил безысходность в бренд, и теперь там проводят фестиваль пессимизма.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на ВВС.

Пуоланка – небольшой городок в центральной Финляндии. Отсюда массово уезжали жители, особенно молодежь, и к 2019 году здесь осталось около 2,6 тысячи человек, причем около 40 процентов из них старше 64 лет. В Пуоланке несколько продуктовых магазинов, аптека, автозаправка и одна закусочная. Большинство местных жителей работают в сфере услуг либо занимаются сельским хозяйством. До ближайшего крупного города – 130 километров, автобус туда ходит шесть раз в неделю. Долгое время Пуоланку если и вспоминали в прессе, то всегда в негативном свете – в связи с демографическим кризисом.

В ответ на это в середине 2000-х в городе зародилось «движение пессимизма» под лозунгом «Ладно, мы худшие, но мы будем лучшими худшими в Финляндии». Изначально «вечера пессимизма» входили в череду скучных летних мероприятий. Вместо вступительного взноса участники платили «взнос за выход». Но со временем унылые посиделки друзей и соседей переросли в целое движение, которое устраивало «вечера пессимизма» по всей Финляндии.

В 2016 году движение оказалось на грани развала, поскольку большинство активистов пессимизма устали и выдохлись. Новую жизнь в дело пессимизма вдохнул 41-летний Томми Раяла – уроженец Пуоланки, который почти двадцать лет прожил в больших городах и за границей. В 2016 году его наняли местные власти, чтобы развивать муниципальные онлайн-сервисы. Весной 2017 года Раяла начал снимать саркастические ролики о жизни в Пуоланке, которые собрали сотни тысяч просмотров.

Вскоре Раяла уволился из муниципалитета, зарегистрировал некоммерческую организацию «Ассоциация пессимистов Пуоланки», привлек волонтеров и по-настоящему превратил пессимизм в бренд. Помимо фестиваля, этим летом они представили первый пессимистический мюзикл. На этот проект местные власти и Евросоюз выделили грант. Неплохой доход приносит интернет-магазин, где можно заказать футболки, сумки, календари, открытки и прочий пессимистический мерч. В центре города планируют оборудовать общественное пространство, посвященное пессимизму. А на въезде уже стоят два больших знака: «Заблудился? Дальше – Пуоланка» и «Пуоланка близко. У вас еще есть время развернуться».

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