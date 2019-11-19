Часть работников Николаевского бронетанкового завода обратилась к руководству «Укроборонпрома» с просьбой уволить директора предприятия

13 работников государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» обратились к генеральному директору Госконцерна «Укроборонпром» Айварасу Абромавичусу с просьбой уволить нынешнего директора «НБТЗ» Юрия Кравченко.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Работники завода сообщили, что экс-директора «Укроборонпрома» Павел Букин назначил Кравченко на эту должность, несмотря на то, что у него не было опыта работы на руководящих должностях подобных оборонных предприятия. Также они добавили, что во время его руководства у предприятия перед поставщиками возникла кредиторская задолженность, что влечет за собой несвоевременную поставку деталей, необходимых для проведения работ, и, соответственно, срыв заказов Минобороны.

Помимо этого, работники «НБТЗ» утверждают, что Кравченко заключает договора на поставку деталей только со «своими» фирмами, хотя они не имеют качественных запчастей. А с теми фирмами, у которых они закупались ранее, он отказался сотрудничать, поскольку те отказались участвовать в его схемах.

Кроме этого, поставщики, с которыми завод не рассчитался вовремя, в судебном порядке взыскивают штрафы и задолженности, а счета предприятия сейчас находятся под арестом, из-за чего уже на протяжении двух месяцев не выплачивается зарплата работникам. Как следствие, с «НБТЗ» увольняются специалисты.

Также, по словам работников предприятия, на заводе были проведены аудиторские проверки, по результатам которых выявлен ряд нарушений.

Стоит отметить, что по вышеизложенным фактам были написаны заявления с николаевское территориальное управление Государственного бюро расследований, и открыты уголовные производства.