Жительница Николаева, которую укусила бешеная собака, требует у мэрии полмиллиона гривен компенсации

Наталья Зайцева с адвокатом Жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укусов бешеной собаки, подала в суд иск к Николаевскому городскому совету о возмещении морального ущерба в полмиллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве 28 марта в районе областного онкологического диспансера бездомная собака покусала пятерых людей. Позже оказалось, что собака больна бешенством и умерла. Из-за чего в части Ингульского района объявили карантин.

Адвокат Андрей Гайдаржий рассказал, что всего удалось установить более десяти пострадавших от укусов этой больной собаки, но большая часть из них еще не подавала иск, поскольку нужно внести судебный сбор, который составляет 1% от цены исковых требований.

Гайдаржий отметил, что ответчиком является городская власть, поскольку именно бездеятельность горсовета считает причиной распространения сказа.

– Прецедентное дело, потому что оно связано не столько с укусом, сколько с распространением сказа. По крайней мере, наше исследование показало, что не было прецедента в таком вопросе. Поэтому истец обратилась ко мне за правовой помощью. На тот момент она пришла определенное лечение, поскольку орган местного самоуправления никак не реагировал на этот инцидент, поэтому стал вопрос, как быть дальше, неужели этот так сойдет на нет. Приняли решение провести определенную работу, собрать доказательную базу и поставить вопрос о возмещении морального ущерба, который, по нашему мнению, достаточно существенный. Наша истец просит возместить 500 тысяч гривен морального ущерба. Почему такая сумма? Потому что, я напомню, вирус сказа является смертельно опасной инфекции, и если проявляются первые симптомы этого заболевания, то это может привести к смертельному концу. […] Мы входим к этой сумме именно из-за опасности жизни, не просто, что у истца есть раны от укусов, определенная вакцинация, а именно, что она поддалась угрозе смертельной вирусной инфекции, – сказал адвокат

В подготовительном судебном заседании в Центральном райсуде представитель городского совета заявил, что в иске нет доказательств того, что именно это животное укусило истца. Также отметил, что не указано, кто является владельцем животного и кто должен нести ответственность за него.

Кроме того, представитель мэрии отрицает, что якобы нет никаких мер со стороны горсовета относительно отлова собак, добавив, что на данный момент действует программа развития жилищно-коммунального хозяйства, которая и регламентирует подобные меры относительно бродячих животных. Исходя из этого он также просил привлечь третей стороной департамент ЖКХ, как распорядителя средств по этой программе, но суд в этом отказал представителю мэрии, отметив, что он может и так запросить доказательства одного из структурных подразделений горсовета.

Адвокат Андрей Гайдаржий и Наталья Зайцева Судья Ольга Гуденко Представитель Николаевского горсовета

При этом суд так и не смог полноценно провести подготовительное заседание, поскольку истец и ее представитель так и не получили отзыв ответчика и не могли с ними ознакомится и подготовить свою позицию. Также третья сторона по делу, а именно коммунальное предприятие «Центр защиты животных», не подготовило свои пояснения по делу – к ним так и не пришла повестка в суд и узнали они о назначенном заседании примерно за неделю из сайта судебной власти.

В итоге судья Ольга Гуденко объявила перерыв в подготовительном судебном заседании, чтобы стороны могли должным образом подготовиться к процессу.

Напомним, как в Николаеве волонтёры стерилизовали и вакцинировали более 160 животных.