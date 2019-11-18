5% николаевцев регулярно не платят за воду и уверены, что им ничего за это не будет, – директор «Николаевводоканала»

Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал о должниках за водоснабжение.

Об этом шла речь в эфире передаче «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Дуденко, отключить должников, которые живут в многоквартирных домах, пока невозможно.

— Сейчас основные должники – это квартиры в многоквартирных домах. Технологии по отключению воды – ее пока нет. Сейчас разрабатываются приборы, они, как утверждают разработчики, практически готовы, будут проходить испытания и, возможно, в следующем году наша отрасль будет иметь эти приборы, и мы сможем ими пользоваться. В многоквартирных домах, в большинстве случаев, мы можем отключать только канализацию, - сказал Дуденко.

Из-за этого те, кто не платит за воду, чувствуют свою безнаказанность.

— У нас есть такие примеры, которые говорят: «Вы нам ничего не сделаете, мы вам как не платили, так и не будем платить». Находим варианты, как отключить водоснабжение. Часть этих людей привыкла жить за счет горожан, которые оплачивают свою услугу, - отметил директор КП.

Борис Дуденко также сообщил, что на сегодняшний день 5% николаевцев регулярно не платят за воду.

— Процент платежей – до 95%. То есть, 5% горожан ежемесячно, стабильно недоплачивают за потребленную услугу, а это достаточно существенные деньги для предприятия, - добавил Борис Дуденко.

Напомним, потребителям, имеющим задолженность за услуги водоканала, управление социальной защиты населения откажет в предоставлении субсидии на оплату всех коммунальных услуг.