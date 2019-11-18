«Предоставить место для качественной и чистой услуги», – мэр Сенкевич о легализации проституции

Городской голова Николаева Александр Сенкевич, комментируя вопрос о легализации проституции, ушел от прямого ответа, но заявил, что сексуальные услуги – это выбор людей.
Его слова приводит интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на программу «Светский союз».
По мнению мэра, необходимо лишь следить за местом и качеством предоставляемой услуги.
- Вопрос вполне ясен. Это самая древняя профессия. Это реальный выбор одного человека и реальный выбор другого человека. Один человек хочет и готов за деньги, другой человек тоже хочет и готов за деньги. Нужно просто предоставить им место и проверять, чтобы эта услуга была качественной и чистой, - сказал Сенкевич.