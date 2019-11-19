В одном из районов Николаева зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха

Об этом идёт речь в документах, которые пришли на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, ГУ «Николаевский лабораторный центр МОЗ Украины» провёл исследования атмосферного воздуха на содержание недифиренциированной пыли по составу.

По их результатам, по улице Новозаводская (от улицы Китобоев до Херсонского шоссе) и 12-й Продольной (от улицы Новозаводской до улицы Космонавтов), в атмосферном воздухе установлено превышение максимально разовой граничной допустимой концентрации недифиренциированной пыли по составу по следующим адресам:

– улица Китобоев, 10, улица Новозаводская – в 13,2 раза;

– улица 12-я Продольная, 53, угол улицы Новозаводской – в 29,4 раза;

– улица Новозаводская, 15 между херсонский шоссе и улица 12-я Продольная – в 33,4 раза;

– улица 12-я Продольная, 63 угол улицы Космонавтов – в 15,5 раз.

Отмечается, что гигиеническая оценка максимально разовой концентрации пыли проводилась согласно перечню «Граничной допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных городов», утвержденном главным государственным санитарным врачом Украины 3 марта 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные вылили в реку Ингул нефтепродукты - экологи проводят исследования.