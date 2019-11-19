Экс-боец «Святого Николая», генерал СБУ Савченко стал лауреатом литературной премии имени Богдана Хмельницкого

Экс-боец роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» (более известен, как «Святой Николай»), генерал-майор запаса СБУ Вячеслав Савченко стал одним из лауреатов Премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заседание Комитета по присуждению премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в 2019 году с целью конкурсного отбора лауреатов премии состоялось в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины 5 ноября.

«В конкурсе, который проводится в Министерстве обороны Украины одиннадцатый год подряд, приняли участие одиннадцать претендентов в пяти номинациях: литература, кино, изобразительное, музыкальное и театральное искусство», – говорится в сообщении.

Вячеслав Савченко стал лауреатом Премии за роман «Морской узел» в номинации «Литературные произведения военной тематики».

– Вячеслав Савченко живет в Херсоне, - рассказал член комитета по присуждению премии писатель и профессиональный журналист Анатолий Гай. - Роман «Морской узел» - первое крупное прозаическое произведение этого автора - члена творческого союза. Взяться за перо его заставило увиденное и пережитое в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, где служил несколько лет назад рядовым инструктором-добровольцем. Он глубоко знает жизнь и человеческую психологию, а также как настоящий мастер художественного слова умеет удивительно передавать эмоции. Читатель не сдерживает слез, когда читает роман.

Вячеслав Савченко в свое время возглавлял УСБУ в Херсонской области. Был уволен в 2013 году тогдашним президентом Виктором Януковичем. В 2015 году добровольно вступил в состав роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев», которая с 2014 года несет службу в зоне ООС на Донбассе. Савченко поступил на службу без звания, как рядовой инструктор. Женат, воспитывает троих детей – двое сыновей и дочь. Вместе с семьей живет в Херсоне.

События, участником или очевидцем которых стал Вячеслав Савченко, легли в основу его романа «Морской узел». Посвящение книги - дань уважения тем, кто весной 2014-го стал в обороне Украины. Супруга Вячеслава Савченко Оксана является одной из героинь романа.

Вячеслав Савченко неединожды выступал с критикой руководства Николаевской области за состояние дороги между Херсоном и Николаевом.

Справка

Премия имени Богдана Хмельницкого присуждается ежегодно за произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, направленные на поднятие престижа Вооруженных Сил Украины, популяризацию военной службы, формирование у военнослужащих и молодежи национального самосознания, достоинства, духовности и культуры, чувства патриотизма, верности военным традициям украинского народа, социально-психологической и военно-профессиональной готовности к службе в Вооруженных Силах Украины. Премия присуждается ко Дню Вооруженных Сил Украины.