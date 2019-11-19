В Николаеве с 20 ноября появится еще один участок, где патрульные будут проверять скорость автомобилей с помощью «TruCAM»

Фото из архива Со среды, 20 ноября, в Николаеве появится еще один участок дороги, где сотрудники патрульной полиции будут проверять соблюдение водителями транспортных средств правил скоростного режима.

Об этом свидетельствует таблица, которую опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Завтра, 20 ноября, добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующих. Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках», – написал он.

Как исходит из данных таблицы, в Николаеве патрульные будут проверять скорость движения автомобилей на Херсонском шоссе.

Как известно, скоростной режим проверяется на участках трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» (57-133 км) и на Киевском шоссе (на выезде и въезде в город) и проспекте Богоявленском в Николаеве.

Напомним, что ранее николаевские патрульные показали, как работают радары для измерения скорости на трассе.