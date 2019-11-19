В законопроект о рынке земли будет включен пункт о референдуме по вопросу ее продажи иностранцам, – пресс-секретарь президента Украины

Во втором чтении в законопроект о рынке земли внесут поправку, которая предусматривает референдум по вопросу о продаже земли иностранцам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

Как известно, в среду, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных.

«Каналы, которыми обладают политики, создают жуткую картинку: страшные иностранцы скупят за бесценок землю дряхлой старухи, которой нужны деньги на лечение и которой, кроме продажи угодья, больше негде взять копейку. Не звучит же то, что мораторий на продажу земли защищают за счет жизни этой мнимой бабушки: пусть лучше умрет без лекарств, чем продаст участок иностранцу», – написала она.

«Однако государство существует для людей, а не наоборот. Поэтому решать, продавать землю иностранцам, должны украинцы, а не политики. Для этого ко второму чтению в законопроект вносится пункт о необходимости референдума, на котором украинцы проголосуют по продаже угодий иностранцам. Кроме россиян. Здесь вопрос закрыт сразу: россияне не имеют права покупать украинские земли уже сейчас и этот пункт никто не будет ставить под сомнение. Мы должны менять страну вместе, а потому диалог, потребность слышать и реагировать - на первом месте. В этом новая власть отличается от предыдущих», – добавила Мендель.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли.