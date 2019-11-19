Делегация НУК приняла участие в работе III Международной конференции по морской безопасности

14 ноября в Одессе состоялась III Международная конференция по морской безопасности, которая является совместной инициативой командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Международного центра стратегий обороны и безопасности.

Об этом сообщают в Центре связей с общественностью НУК имени адмирала Макарова.

Целью конференции было обсуждение современных вызовов и угроз безопасности в регионах Черного и Азовского морей. Кроме ведущих украинских экспертов, участие в мероприятии приняли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, представители США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Турции, Грузии, других стран-членов и партнеров НАТО.

Делегация НУК в составе 4-х представителей - ректора Евгения Трушлякова, проректора по научно-педагогической работе Сергея Слободяна и двух аспирантов (Алексея и Константина Морозовых) представила доклад «Перспективные направления развития судостроения Украины и концептуальные решения для ВМС».

Во время своего выступления николаевские ученые ознакомили военных экспертов с разработками, которые уже успешно прошли апробацию. Речь идет об уникальных подводных аппаратах, используемых работниками ГСЧС, научно-исследовательскими институтами и морскими спецподразделениями страны для решения различных задач.

Кроме этого были представлены еще два концептуальных проекта - боевой тримаран «Боспор» и многофункциональная платформа «Тритон», которые спроектировано в НУК на заказ штаба ВМС ВС Украины.

По результатам доклада командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко поблагодарил представителей университета за плодотворное многолетнее сотрудничество, научную поддержку и подготовку кадров для воинских частей Николаевской области.

В ходе мероприятия участники конференции также обменялись мнениями и пришли к практическим выводам, которые имеют прикладное значение для дальнейшего использования в планировании стратегии построения морской безопасности в регионах Черного и Азовского морей. Благодаря двум предыдущим конференциям уже создано международное профессиональное сообщество в поддержку национальной безопасности Украины в море из представителей ведущих морских держав мира.

Игорь Кабаненко, председатель Наблюдательного совета Международного центра стратегий обороны и безопасности, подытожил выступления участников конференции и отметил: