Аваков заявил, что в течение трех лет пограничники получат 20 патрульных катеров – часть из них могут построить в Николаеве

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал с французским правительством совместный проект во время правоохранительной выставки «Milipol 2019», согласно которому Государственная пограничная служба получит 20 патрульных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Планируется, что корабельный состав Государственная пограничная служба Украины пополнится 20 самыми 32-х метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА.

«Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этого контракта мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе», - подчеркнул Аваков.

Однако о каком из николаевских судостроительных заводов идет речь, на данный момент неизвестно.

Корабли будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

По условиям Соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинская - маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественное.

«Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Соглашение включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание. Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода», - отметил Арсен Аваков.

Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

«Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только восстановить производство, но и привлечь новые технологии», - сказал он.

Напомним, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского погасили задолженность по заработной плате в 85 миллионов гривен перед работниками Николаевского судостроительного завода.