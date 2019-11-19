В Николаеве перевозчик по требованию мэрии отремонтировал салон в маршрутке №1

В Николаеве перевозчик «Эталонавто» отремонтировал салон в автобусе с номерами ВЕ 76-63 АА на маршруте №1.

Об этом сообщили в управлении транспортного комплекса Николаевского городского совета.

Перевозчик привел в надлежащее санитарное состояние и обновил салон «маршрутки», потому что сотрудники транспортного управления дали ему соответствующее поручение по результатам проверки.

Напомним, что в ноябре в Николаеве с маршрута №1 сняли два автобуса из-за их плохого санитарного состояния. Еще пять автобусов с этого маршрута снимали в августе, потому что в них нашли многочисленные недостатки.