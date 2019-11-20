В аэропорту Сан-Франциско работает маленькая свинья – она успокаивает пассажиров, которые боятся летать

В аэропорту города Сан-Франциско работает свинья. Она должна успокаивать пассажиров-аэрофобов.

Об этом сообщает «Новое время».

Свинке по имени Лилу 5 лет, и работа ей досталась за ее спокойствие и умение быть дружелюбной. На каждую рабочую смену Лилу привозит хозяйка Татьяна, которая предварительно красит ей «ногти» и надевает рабочую форму.

Свинка приветствует пассажиров, фотографируется с ними и даже играет на фортепиано. Единственное, что может нервировать Лилу – когда кто-то приближается к ней сзади. Также свинка активно проводит свободное время – гуляет в парках, ходит в рестораны, участвует в демонстрациях и фотосессиях.

Лилу – первая свинка в команде животных аэропорта, которая до этого целиком состояла из собак разных пород. Туда берут только тех, кто обладает спокойным характером и дружелюбно относится к людям. Работники аэропорта отмечают, что Лилу ни разу не создала каких-либо неприятных инцидентов.

Напомним, что ранее в лондонском соборе провели на пенсию кошку Магнификэт, которая там жила и стала достопримечательностью.