В столице Бельгии за выброшенный окурок будут штрафовать на 200 евро

В Брюсселе с 1 января 2020 года местные власти увеличивают штрафы для курильщиков, которых поймают на бросании сигаретных окурков на землю – с 50 до 200 евро.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Flandersnews.be».

По словам члена местного совета Брюсселя Зубиды Джелаб, 30 процентов мусора, который собирают уличные уборщики, составляют сигаретные окурки. Чиновница отметила, что дело не только в физическом, но и химическом загрязнении города, ведь химические соединения, содержащиеся в сигаретах, разлагаются около 15 лет.

- Наш главный замысел – повысить уровень осведомленности курильщиков о проблеме. Речь идет не о сборе как можно большего количества денег, - сказала она.

При этом если курильщика «поймали на горячем» сотрудники полиции, а не коммунальных служб, он вынужден будет заплатить штраф уже в 250 евро.

Напомним, ранее в Германии предложили возвращать курильщикам деньги за принесенные окурки – так хотят избавиться от мусора.