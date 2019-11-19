На Харьковщине апелляционный суд подтвердил приговор 85-летнему агенту российской военной разведки

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор первой инстанции и признал местного жителя Мехти Логунова виновным в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, в 2018 году агенту российской военной разведки Логунову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Отметим, что Логунову 85 лет. Контрразведчики СБУ прекратили противоправную деятельность Логунова в августе 2017 года. Он был завербован российской военной разведкой и в течение 2015-2017 годов осуществлял сбор разноплановой информации, в том числе с грифом «секретно», в военной сфере и в области военно-оборонных разработок. Полученные данные агент передавал кураторам по зашифрованному каналу связи.

Украинские оперативники установили, что Логунов по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек, в состав которой входила агентурно-боевая группа и информаторы. Также в СБУ подозревали, что группировка, созданная Логуновым, получила из России задачу «совершить убийства нескольких общественных деятелей Украины».

Напомним, что в Полтавской области вступил в силу приговор о 12 годах лишения свободы для агента ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.