Более 80% украинцев считает, что Голодомор был геноцидом украинского народа, - соцопрос

В Украине 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Тех, кто не поддерживает этот тезис – 11%, еще 7% не могли дать точного ответа.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с утверждением о геноциде. В региональном разрезе наблюдаются следующие отличия: утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей Запада, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане. В идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

Среди опрошенных 73% отметили, что в этом году планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода. 20% сказали, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросло. На Юге инициативу зажечь свечу памяти поддерживают 68% опрошенных. Инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди младших. Также несколько чаще говорили о намерении принять участие в этой акции те, кто не жалеет о распаде СССР. Даже треть из тех, кто не поддерживает тезис о геноциде, также отметили свои планы зажечь свечу памяти.

Напомним, что ранее Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.