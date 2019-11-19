Владельца подвала в центре Николаева оштрафовали за нарушения во время строительных работ

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета оштрафовало владельца помещения, который проводил строительные работы с нарушениями.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Напомним, что ранее в центре Николаева возник конфликт между владельцами мебельного магазина и подвала под ним из-за строительных работ.

Так, на основании выявления факта самовольного строительства, управление провело внеплановую проверку, по соблюдению субъектом градостроительства требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил при выполнении строительных работ в подвальных помещениях жилого дома, по адресу: улица Спасская, 46/2.

В ходе проверки они установили, что собственник помещения выполнил строительные работы по устройству вентиляции, электрического освещения и нового помещения санузла, проложил новые внутренние инженерные сети водоснабжения, осуществил работы по устройству лестницы из кирпича.

Также, в ходе проверки, работники управления выявили вмешательства в ограждающие и несущие конструкции путем устройства дверных проемов для создания входной группы из подвала без соответствующего документа, который дает право на выполнение строительных работ. Такое разрешение является обязательным при работах, которые нарушают конструктивные элементы здания.

Поэтому по окончании проверки управление составило акт, направило предписания о приостановлении исполнения строительных работ и устранения нарушений требований градостроительного законодательства, а именно разработать и утвердить проектную документацию на основании которой оформить документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ и подать соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля.

За выполнение строительных работ с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности субъект градостроительства привлекли к ответственности в виде штрафа.