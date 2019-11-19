«Нам есть чем гордиться!» - группа ТНМК выпустила клип, в котором за 5 с половиной минут рассказала историю Украины

Группа «Танок на майдані Конґо» представила новое видео, в котором вся история Украины излагается за пять с половиной минут.

Об этом сообщается на YouTube-канале ТНМК, сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Хватит смотреть на собственное прошлое с грустью и сожалением, украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше – зависит от тебя!» - говорится в подписи к видео.

Эта песня является частью проекта «Так работает память», в котором украинские музыканты посвящают свои новые треки памяти Даниила Дидика, 15-летнего украинского активиста, погибшего в феврале 2015 года во время теракта в Харькове. Видео создано при содействии Министерства информационной политики Украины.