Мэрия призвала николаевцев сделать прививки от дифтерии – вакцинация бесплатная

В мэрии Николаева призвали горожан сделать прививки от дифтерии.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Недавно сотрудники исполнительных органов городского совета сделали прививки против дифтерии. Цель вакцинации – не только защитить себя, но и обратить внимание других на свое здоровье.

Дифтерия – опасная инфекционная болезнь с тяжелыми осложнениями. Однако защититься от нее легко – достаточно сделать прививку, которая, кстати, является комплексной, ведь стимулирует иммунитет еще и против столбняка. Медики отмечают, что взрослые должны вакцинироваться каждые 10 лет. Только так можно надежно поддерживать иммунитет против дифтерии в течение всей жизни.

«Вакцинация – быстрая и безболезненная процедура. Кроме того, она бесплатная. Иммунитет против тяжелого заболевания остается на годы. По информации управления здравоохранения городского совета, сделать прививку можно у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Взрослые и дети могут вакцинироваться в государственных медучреждениях, а также в частных больницах и у врачей-физлиц, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины», - сообщили в горсовете.

За 10 месяцев текущего года прививки от дифтерии и столбняка в Николаеве получили 62 тысячи 882 человека, из них 20 тысяч 805 детей.

Напомним, что ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с дифтерией под контролем.