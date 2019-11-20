Глава Николаевской ОГА Стадник встретился с представителями «Молодежного центра научной деятельности»

В пятницу, 15 ноября, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с представительством общественной организации «Молодежный центр научной деятельности» и параюристамы системы бесплатной правовой помощи.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник.

На встрече были обсуждены пути сотрудничества и реализации ранее представленного общественной организацией проекта.

«Я полностью поддерживаю подобные начинания, потому что вижу, как идея зажигает инициативу у таких активных ребят, которые готовы менять и создавать что-то для молодежи. Уверен, совместно сможем воплотить много полезных проектов для области», - отметил глава ОГА.

Молодежь выразила благодарность Александру Стаднику за содействие.