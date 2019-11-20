Николаевцев зовут на празднование 6-й годовщины Революции Достоинства

Николаевцев приглашают принять участие в праздновании 6-й годовщины Революции Достоинства.

Об этом сообщает Оксана Корсак на своей странице в Facebook.

Мероприятие состоится в сессионном зале Николаевского областного совета в четверг, 21 ноября, в 17:00. Пройдёт просмотр фильма «Зима в огне» и отрывок из спектакля «Транзитом через сердца» по творчеству Дмитрия Кремня.

В 18:00 начало Вече по инициативе ОО «Народный Рух» на Соборной площади. Затем состоится шествие по случаю Дня Достоинства и Свободы по улице Соборная - по проспекту Центральному к Скверу Европы, где состоится молебен и возложение цветов к памятнику Небесной Сотни.