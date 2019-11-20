В Николаеве за год увеличилось количество обращений по укусам животными

В Николаеве за год увеличилось количество обращений в больницы по поводу укусов животных.

Об этом сообщают в управлении здравоохранения горсовета.

Согласно отчетам, за 9 месяцев 2019 года, увеличилось количество обращений граждан по поводу укусов животных - на 166 человек за аналогичный период времени 2018 года. В то же время наблюдается тенденция к увеличению количества укусов неизвестными животными (случаи, в которых назначается курс антирабических прививок) на 135 человек.

В управлении отмечают, что по состоянию на 20.11.2019 года все учреждения здравоохранения города (второго уровня оказания медицинской помощи населению) обеспечены вакциной для профилактики бешенства.

В период с 01.01.2019 до 01.11.2019 получено централизованно 1562 дозы и закуплено дополнительные 202 дозы антирабической вакцины (на сумму 105.444 гривен за счет городского бюджета).

В марте 2019 зарегистрирован случай бешенства у собаки, которая покусала 12 человек. Все эти граждане получили полный курс прививок против бешенства в учреждениях здравоохранения города Николаева.

Привито против бешенства за 9 месяцев 2019 - 301 человека (использовано 1505 доз), за 9 месяцев 2018 - 163 человека (использовано 785 доз).

Как известно, в 2017 году почти равное количество николаевцев пострадало от укусов бездомных и домашних собак. Домашними собаками было укушено 252 человека, а бездомными - 236.

В мае 2018 года должность директора КП «Центр защиты животных» занял Александр Голобродский. В период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам, отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. У 57 из них подозревали бешенство.

Напомним, что жительница Николаева, которую укусила бешеная собака, требует у мэрии полмиллиона гривен компенсации.