В Австрии в доме Гитлера откроют полицейский участок

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Die Presse».

О решении разместить в здании полицейский участок сообщило МВД Австрии.

- То, что в будущем дом будет использовать полиция, должно стать безошибочным сигналом того, что это здание больше никогда не вызовет воспоминаний о национал-социализме, - заявил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Дом необходимо перестроить, поэтому в ноябре будет объявлен общеевропейский архитектурный конкурс на лучший проект. Гитлер родился в съемной квартире в австрийском городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом выкупила партия и использовала его как своего рода культовый центр.

После войны здание вернули первоначальным владельцам и оно служило библиотекой, техникумом и центром ухода за людьми с инвалидностью. Дом оставался заброшенным в течение пяти лет, когда австрийский парламент наконец проголосовал за его реквизицию в 2016 году, чтобы он не стал местом паломничества неонацистов. В течение многих лет между бывшей владелицей дома и правительством продолжался юридический спор, в котором Верховный суд поставил точку в августе, встав на сторону правительства.

Напомним, что ранее ФБР рассекретило документы о якобы побеге Гитлера в Аргентину.