На полигоне «Широкий лан» проводят батальонные учения – отрабатывают условия современного боя

В Николаевской области на полигоне «Широкий лан» проходят двусторонние батальонные тактические учения, в которых принимает участие 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Во время учений будет определен уровень тактической подготовки отдельных батальонов, отработаны действия батальонов совместно с приданными артиллерийскими подразделениями. На этот раз главная цель – проверка готовности командного состава всех уровней для принятия конкретных решений в сложных непредвиденных ситуациях современного боя.

Такой формат учений позволяет в искусственно созданных условиях принимать решения и анализировать их эффективность. В первый день учений командиры уточняли задачи своих и приданных подразделений, определяли основные этапы действий в наступлении, обороне, контрнаступлении.

- Особенность этих учений заключается в необходимости самостоятельного принятия решений командирами уровня взвод – рота – батальон во время изменения и корректировки тактической обстановки, - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг» полковник Андрей Грицков. - Такой формат учений наиболее приближен к ситуациям, которые чаще всего возникают в ходе реальных боевых действий.

Напомним, что ранее николаевские десантники провели боевые стрельбы на полигоне.