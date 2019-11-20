Мэрии Николаева пришлось повторно демонтировать будку на Космонавтов, которую владелец поставил на том же месте

В Николаеве 20 ноября повторно демонтировали МАФ, который находился возле дома №142 на улице Космонавтов.

Об этом сообщили в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

- Сносим киоски снова и снова. Сегодня повторный демонтаж по адресу улица Космонавтов, 142. Вчера снесли повторно установленную будку. Сегодня аналогичная снова стоит. Очень жаль, что «предприниматели» тратят наше время, тратят средства из бюджета, которые поступают от других налогоплательщиков. Хотите создавать рабочие места – работайте в правовом поле, а не издевайтесь над николаевцами, - сказал директор департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, что ранее в Николаеве снесли шесть незаконных киосков на улице Шоссейной.