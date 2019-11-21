В Николаеве пройдет благотворительный концерт в поддержку 11-летней тяжелобольной девочки

В Николаеве 24 ноября в концертном зале «Юность» пройдет большой благотворительный концерт в поддержку 11-летней Виктории Зубковой.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы концерта.

Ранее сообщалось, что Виктории поставили диагноз «острый B-клеточный лимфобластный лейкоз».

До января 2020 года её семье нужно собрать 150 тысяч долларов на лечение в белорусской клинике «Центр онкологии, гематологии и иммунологии».