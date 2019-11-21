В Николаеве пройдет благотворительный концерт в поддержку 11-летней тяжелобольной девочки

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В Николаеве 24 ноября в концертном зале «Юность» пройдет большой благотворительный концерт в поддержку 11-летней Виктории Зубковой.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили организаторы концерта.

Ранее сообщалось, что Виктории поставили диагноз «острый B-клеточный лимфобластный лейкоз».

До января 2020 года её семье нужно собрать 150 тысяч долларов на лечение в белорусской клинике «Центр онкологии, гематологии и иммунологии».

«Приглашаем всех желающих, всех будем очень рады видеть! Подарите праздник себе и своим близким, а Викуле надежду на полное выздоровление. Концерт будет ярким и незабываемым! Участвуют лучшие коллективы нашего города! Расскажите друзьям, чтобы у всех была возможность побывать на таком чудесном мероприятии! Всех очень ждем, будем рады видеть каждого из вас», - сообщили организаторы.  

Вадим Богданов

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русскийобщество