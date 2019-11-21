Литовские дизайнеры получили премию за провокационную рекламу, которая сделала Вильнюс популярным среди туристов

Провокационная рекламная кампания столицы Литвы завоевала приз International Travel & Tourism Awards. Промо «Вильнюс – точка G Европы» определено, как лучшая реклама мира в секторе туризма.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на издание «Йод».

Эта рекламная кампания обошла креативные находки про Даллас, Лас-Вегас и Ливерпуль. Реклама со слоганом «Никто не знает, где это, но стоит найти – и это отлично» появилась в 2018 году. Ее разместили на уличных щитах в Берлине и Лондоне, а также в социальных сетях. Месседж подействовал: количество запросов о Вильнюсе в Google увеличилось в несколько раз.

Разработали кампанию дизайнеры Юргис Раманаускас, Скайсте Кауринайте и Угниус Микша из рекламной школы Atomic Garden. Как пояснил Раманаускас, ключевая идея их визуала состоит в том, что большинство людей даже не представляют, где находится Вильнюс, но когда попадают в литовскую столицу, то поражены ею невероятно.

The International Travel & Tourism Awards – самая престижная награда в сфере путешествий. Она вручается в 15 номинациях.

Напомним, ранее сообщалось, что финский городок превратил безысходность в бренд и стал на этом зарабатывать.