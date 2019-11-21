«Как можно сдавать свои позиции?»: Глава ОО «Миколаїв — єдина родина» об объединении с херсонской таможней и САД

Владислав Чайка Глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка считает, что объединение херсонской и николаевской таможни, а также служб автодорог принесёт городу убытки.

Такое заявление он сделал в эфире программы «Добрый вечер».

Как известно, николаевскую и херсонскую таможни объединили в одну – Черноморскую. Центральное управление будет находиться в Херсоне.

- Я вообще этого не понимаю. Порты у нас гораздо более по грузооборотам вместительные, чем херсонские. Они должны были дать около 200 миллионов в город и область. Теперь те же рабочие места уйдут в Херсон. О каком населении в 507 тысяч мы можем говорить к 2041 году, согласно генплану, если отсюда будут все убегать, - возмутился он.

По его мнению, власти Херсонской области не будут заинтересованы в ремонте дорог Николаевской и будут делать только свои.

- У нас через город идут дороги, которые обслуживаются не городом. В частности, та же дорога через мосты, которая идёт через Варваровку в Одессу, обслуживается как раз САД. Если случится, что в Херсоне будет такой офис, то это должны наши местные власти ехать на поклон к херсонскому губернатору, просить. У них своих дорог хватает, кто будет наши делать? Никто. Поэтому я вообще не понимаю этого. Ну как можно сдавать свои позиции? А еще не будет моста и считайте, что вообще нет города Николаева, - подчеркнул Чайка.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры планирует объединить Службы автодорог Херсонщины и Николаевщины.