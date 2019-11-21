«Может, он даже сейчас среди нас»: В Очакове Зеленский заявил, что не знает, кто такой «Джокер»

Фото: Офис Президента Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто является пранкером «Джокером».

Такое заявление он сделал в время визита в Очаков в среду, 20 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос одного из журналистов, знает ли Зеленский о том, кто является «Джокером», он ответил следующее:

– Я не знаю. Я не знаю, кто такой «Джокер». Может, он среди нас даже сейчас.

Речь идет об аккаунте в социальной сети Telegram, который был создан 31 октября текущего года, и за непродолжительное время он собрал почти 55 тысяч подписчиков.

Первая опубликованная на канале переписка – с нардепом от «Слуги Народа» Яременко, которого журналисты в зале Верховной Рады поймали на общении с женщинами легкого поведения. Тогда он в общении с нардепом представился Генпрокурором Рябошапкой.

Далее следовала переписка, в которой пранкер обсуждал с депутатом от фракции «Слуга народа» Михаилом Радуцким получение депутатами денег в конвертах. Сам Радуцкий наличие переписки подтвердил, однако факт получения таких доплат опроверг.

Потом пранкер «Джокер» опубликовал переписку с нардепом от «Слуги народа» Николаем Тищенко. В переписке пранкер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликт нардепа с Александром Ткаченко и деньгах «в конвертах» для «слуг народа».

Последней «Джокер» опубликовал переписку с замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной. Ранее изгнанный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков опубликовал в Telegram ряд аудиозаписей разговоров нардепов от «СН» в Кривом Роге. На одной из записей собеседники восхищенно обсуждали внешность замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, что стало поводом ряда публикаций в СМИ, мол она попала на должность «через постель». В свою очередь в переписке с пранкером она это опровергла. Однако на данный момент неясно, кем он представился в этот раз.