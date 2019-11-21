«Без политической воли это дорогая картинка», – глава ОО «Миколаїв — єдина родина» Чайка о Генплане города

Генеральный план Николаева не будет эффективным без достаточного проявления политической воли.

Такое заявление глава общественной организации «Миколаїв — єдина родина» Владислав Чайка сделал в эфире программы «Добрый вечер».

- Мне кажется, что пока нет политической воли, это дорогая картинка. Да, там поработали, есть там и положительные результаты. Но есть такие результаты, которые без политической воли не решатся. Например, мы пропустили вопрос о расширении границ города. Вы знаете, что у нас сейчас происходит формирование ОТГ близлежащих к городу сел и поселков. Можно было договариваться с общинами тех или иных сел, чтобы присоединиться к городу. То есть земля бы была городская по этому мосту. А так теперь придется договариваться дальше с областными уже и этими ОТГ, - сказал.

Также Чайка сказал, что необходимо позаботиться о дальнейшей судьбе Николаевского судостроительного завода.

- Посмотрите, он находится сейчас в государственной собственности и идут разговоры о том, что он будет продан. Что для этого делает город? Это фактически стратегическая местность. В Генплане прописывается для этого завода то ли яхт-клуб какой-то, то ли яхты какие-то строить, то ли жилмассив. Представьте, это будет завод продан кому-то, придет собственник. И он будет диктовать условия городу, а не город будет диктовать условия. В принципе, у нас есть второй мост через реку Ингул. И он тоже не в очень хорошем состоянии. А на заводе есть мост, через который можно облегчить движение в центре города.

По его мнению, можно было бы легковое движение пустить через завод.

- Если бы мы сейчас разгрузили Ингульский мост, хотя бы легковым транспортом, то хоть бы каких-то 30% ушли с Ингульского моста и фактически был бы разброс в городе транспорта. Вы спросите у людей, которые живут в Терновке, Соляных, Матвеевке, они иногда по часу-полтора стоят в очереди для того, чтобы проехать на работу. Опять-таки, у нас не выполняется решение исполкома, что в рабочую перевозку большегрузы нужно приостановить. Это все следствие того, что нет стратегии, - подчеркнул глава организации.

Также Чайка отметил, что если завод выкупит частное лицо, то город потом должен будет как-то договариваться с ним.

- А наше заводоуправление – исторический памятник. Фактически с него город начинался. Что, мы его тоже отдадим? Нужно составлять все бумаги и ехать в Киев решать вопросы. С тем же «Укроборонпромом». ИЛИ если они решили отдать его на приватизацию, то ставить свои условия. Неужели у нас город какой-то безязыкий, не может отстоять свои права и свои интересы? - отметил он.

Напомним, что ранее в Николаеве обсудили экологическую оценку Генплана – закончилось спорами о зеленых зонах, застройках, авторынке и терминале «Нибулона».