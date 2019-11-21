«Вынужу его сложить мандат и уйти из партии, если он причастен»: Зеленский о нардепе от «СН», который отбыл срок за изнасилование

Президент Владимир Зеленский заявил, что проверит информацию о том, действительно ли народный депутат от партии «Слуга народа» Руслан Иванисов отбыл наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, и заставит его сложить мандат и уйти из партии, если это подтвердится.

Такое заявление он сделал во время своего визита в Очаков в среду, 20 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. Ранее экс-нардеп бывший «радикал» Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал информацию, что Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов, в свою очередь, в своем Facebook назвал эту информацию «чернухой» и «заказухой» и обнародовал справку об отсутствии судимости. А несколько позже в Генеральной прокуратуре опровергли, что у Иванисова может быть погашенная судимость.

– По поводу одного из депутатов от партии «Слуга народа». Я прочитал, что там есть скандал. Вы знаете, я хочу вам сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные. Я хочу разобраться, фейк это или действительно у него есть причастность по поводу уголовных дел. Смотрите, если будет хоть один факт, хоть что-нибудь, я вынужу его сложить мандат и уйти из партии «Слуга народа». Вы знаете, что уже два человека мы отправили. Это будет наверняка третий человек, если он причастен. И будет человек наказан, во-первых, и за то, что были подчищены данные, если это правда. Вы знаете, что всех людей мы брали из народа, простые люди, которые никогда не были в политике. Если окажется, что были подчищены данные, это будет расследоваться. Обещаю, - сказал он.

Также глава государства поблагодарил журналистов за опубликованную информацию об Иванисове, и отметил, что люди, которые являются или были фигурантами уголовных дел, будут подвержены «очистке» из рядов как партии, так и парламента.

– Хочу поблагодарить за информацию об этом депутате. Если это будет правда... Потому что мы всегда говорили, что готовы к очистке, и никого не останется ни в парламенте, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии «Слуга народа», если хоть кто-то причастен к взяточничеству или другим уголовным делам. Хочу поблагодарить за эту информацию.

Напомним, 14 ноября Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции. Руководитель парламентской фракции «СН» Давид Арахамия заявили, что Скороход исключат из фракции, а позже, совместно с главой энергетического комитета ВРУ Андреем Герусом заявил, что Скороход в их политсиле подозревают в лоббировании интересов «Газпрома».

Позже в ГПУ объяснили задержание сбежавшего из РФ мужа нардепа Скороход тем, что он пытался оформить гражданство по недостоверным фактам.

Гражданский муж Скороход - бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин. Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

15 ноября из фракции «Слуги народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.