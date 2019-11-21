Большой вопрос о работе Николаевского роддома №1: На исполкоме горсовета раскритиковали главврача Волохова

В Николаеве родильный дом №1 стал единственным учреждением в городе, который не получил лицензию на медицинскую практику от Нацслужбы здоровья Украины, а также главврач Евгений Волохов самовольно принял решение потратить деньги, который горсовет дал для покупки УЗИ, на приобретение другого оборудования.

Об этом шла речь во время заседания исполкома Николаевского городского совета в четверг, 21 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Владимир Тимошин поднял вопрос, что средства, которые планируют перераспредилить из роддома, были направлены на покупку УЗИ. Он отметил, что якобы в роддоме №1 за эти средства уже провели закупку другого оборудование. На это директор департамента финансов Вера Святелик сказала, что главный распорядитель средств не менял целевого назначения этих денег.

Главный врач роддома Евгений Волохов рассказал, что за эти деньги невозможно было купить УЗИ для акушерства и гинекологии. В связи с этим он обратился в горздрав с письмом, указав о необходимости купить СИПАП-систему, монитор для новорожденного, кислородный концентратор и лампы фототерапии и ему якобы ответили

Через время на исполком для объяснения ситуации пригласили начальницу городского управления здравоохранения Ирину Шамрай, которая подтвердила, что никто не менял назначение денег под покупку УЗИ для роддома.

По ее словам, за эти деньги можно было купить УЗИ, которые закупили пять городских больниц, чтобы частично обеспечить потребность в таком оборудовании.

– Евгений Павлович этот аппарат не приобрел. Вместо этого он обратился в управление здравоохранение, чтобы изменить назначение средств для приобретения СИПАП-системы и транспортного кювеза, мотивируя это тем, что это оборудование есть в перечне необходимого для заключения договора с Национальной службой здравоохранения Украины. Выехала комиссия во главе с заместителем начальника нашего отдела по материнству, городского неонатолог, экономиста. Посмотрели, что было приобретено и приняли решение, что нецелесообразно сегодня при отсутствии круглосуточного неолотологичного поста, там работает всего один неонатолог и круглосуточно для предоставления помощи новорожденным не остается, покупать СИПАП-систему. Был договор с областным неолотологом, которая сказала, что как только такой новорожденный появляется в первом роддоме, то сразу выезжает бригада реанимации новорожденных и эвакуирует его в областную детскую больницу. И это при том, что во втором роддоме – пять неонатологов, в третьем – шесть неонатологов. Кроме того, транспортный кювез – сегодня неликвидный товар, потому то транспортировать по роддому №1 новорожденного нет смысла, а областная детская больница получила за средства фонда Рината Ахметова сверхсовременный реанимобиль, который обеспечен и транспортным кювезом, - сказала Шамрай.

Кроме того она вспомнила случай о гибели роженицы в роддоме №1 и что в этом году родственникам умершей девушки из бюджета выплатили 414 тысяч гривен компенсации, а в прошлом – 175 тысяч. Потом в судебном порядке эти средства планируется взыскать регрессом с виновников происшествия

Начальница горздрава также отметила, что после перехода больниц в статус коммунальных некоммерческих предприятий они должны заключить договор с Нацслужбой здоровья Украины и получили лицензии на наркотические средства и медицинскую практику.

– Единственным учреждением, которому лицензия аннулированная приказом Министерства здравоохранения – это роддом №1. Сегодня стоит очень большой вопрос не в просто покупке оборудования, а в функционировании этого учреждения в дальнейшем, поскольку при отсутствии круглосуточного натального поста, отсутствии лицензии на медпрактику, это учреждение просто не заключит договор с НСЗУ и нам придется решать, я боюсь этого, что 29 миллионов, что стоит это учреждение, будут финансироваться с городского бюджета, – сказала Шамрай.

Она отметила, что эти деньги планируют направить на покупку агиографа.

Волохов потом назвал эту информацию в адрес роддома «грязной» и снова начал высказывать свою позицию о необходимости закупленного им оборудования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что что на скамье подсудимых по этому делу находились три врача роддома №1, они обвинялись в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти девушки-роженицы. Однако, суд даже не начал рассмотрения производства по сути, так как прокурор буквально сразу заявил ходатайство о том, что поскольку сроки привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истекли, есть основания для освобождения их от ответственности и закрытия уголовного производства. Позже суд освободил от ответственности самого Волохова.

В марте 2016 года Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений постановление о закрытии уголовного производства в отношении врачей родильного дома №1 Николаева, главным врачом которого является бывший депутат городского совета Евгений Волохов.

Гражданские иски семьи погибшей, о возмещении компенсации за моральный и материальный ущерб, в обоих случаях были оставлены без внимания.

Однако спустя год, в январе 2017 года, Центральный районный суд поставновил, что ответственны за диагностично-лечебную помощь погибшей несколько медработников роддома №1, в том числе заведующий отделением акушерской патологии, доктор-терапевт женской консультации №1, доктор акушер-гинеколог отделения акушерской патологии и зам главного врача медицинской части. Также экспертной комиссией было признано, что выбранная тактика лечения была необоснованной, а смерть роженицы - предупредительной.