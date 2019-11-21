Ночью в центре Николаева установили незаконный киоск – в Николаевской мэрии пообещали вскоре его демонтировать

В центре Николаева на улице Соборной ночью с 20 на 21 ноября установили киоск, но в ближайшее время его демонтируют.

Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«Новый киоск на Соборной будет демонтирован! Неприятный сюрприз в центре города ожидал пешеходов утром. Все, кто проходил вдоль главной улицы смогли увидеть новый киоск, который «вырос» буквально за одну ночь. Такое наглость впечатляет. Специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством департамента делают все возможное, чтобы скорее разобраться в данной ситуации и убрать МАФ», – сообщили в департаменте.

Напомним, что ранее мэрии Николаева пришлось повторно демонтировать будку на Космонавтов, которую владелец поставил на том же месте.