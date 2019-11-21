Президент ко Дню десантника наградил орденом капитана из николаевской 79-й бригады

Президент Украины Владимир Зеленский за образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня десантно-штурмовой войск ВСУ наградил ряд военнослужащих.

Соответствующий указ № 854/2019 от 20 ноября опубликован на сайте Президента.

В частности, Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени капитана Локтева Николая Васильевича. По информации «Преступности.НЕТ», он служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Николаеве.

Кроме Локтева награды от Президента 20 ноября получили еще 24 военнослужащих.