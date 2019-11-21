Исполком поддержал маршруты для «Николаевпасстранса», а еще на четыре маршрута должны объявить конкурс

Исполнительный комитет Николаевского горсовета 21 ноября проголосовал за начало работы коммунального предприятия «Николаевпасстранс» на маршрутах № 51, 81, 91, а также разорвал договоры с перевозчиками на маршрутах № 5, 63, 79 и 76.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 27 июня исполнительный комитет согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Теперь они будут работать на маршрутах № 51 «станция Николаев-пассажирский – Терновка», 81 «мкр. Намыв – Речное Урочище» и 91 «Балабановка (кладбище) – НУК имени Макарова» в «обычном режиме».

Также следующим решением исполком разорвал договоры о пассажирских перевозках с фирмами «Приватавтодюкс», «ПИК», «МИС», «Алан-Техно» на маршрутах № 63 «улица 6-я Слободская – кладбище (в/ч)», 79 «улица Большая Морская – кладбище (в/ч)», 5 «Кульбакино – завод «Океан» и 76 «Плавбассейн «Водолей» - станция Николаев-грузовой».

После расторжения этих договоров должны объявить конкурс на выбор новых перевозчиков по вышеупомянутых маршрутах.

Напомним, как члены транспортной комиссии по вопросам транспорта не согласовали проект решения о том, чтобы КП «Николаевпасстранс» взял кредит на 4,5 миллиона евро для покупки еще 50 коммунальных автобусов.