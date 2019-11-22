Американская компания объявила вакансию дегустатора медицинского каннабиса и обещает зарплату в $3 тысячи

Компания-производитель медицинского каннабиса American Marijuana объявила о вакансии дегустатора своей продукции.

Об этом сообщает «Лига.net»

Соискатель должен жить в Канаде или тех штатах Америки, где марихуана является легальной. Работа заключается в том, чтобы по результатам дегустации писать в блоге честные обзоры, снимать видеоролики с распаковкой продукта, подробно объяснять действие разных видов продукта и их различия. Каждый месяц дегустатор будет получать коробку с различными марками и сортами каннабиса, а также продукцией из него.

«Если вы думаете, что у вас хватит смелости курить травку каждый день (играет песню Snoop Dogg) и получать за это деньги, возможно, вы просто тот, кто нам нужен», - написано в объявлении.

Среди требований к соискателю – хорошая физическая форма, внешние данные, а также обширные познания в этой области. Компания обещает зарплату до $3 тысяч в месяц/$36 тысяч в год. Соискатель должен заполнить анкету на сайте.

В американских штатах, где легализована медицинская и рекреационная марихуана, отмечается падение употребления каннабиса среди подростков.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция за год изъяла более 100 килограммов наркотиков.