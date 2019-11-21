В Николаеве разведут мосты, чтобы выпустить после ремонта десантный корабль «Юрий Олефиренко»

В Николаеве 26 ноября с 12 до 13 часов запланировано разведение Южнобугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
С акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» выйдет средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».
Резервный день для разведения мостов - 27 ноября 2019 с 12 до 13 часов.
«Просим учесть информацию при планировании маршрута передвижения по городу», – обратились к гражданам в мэрии.
Как известно, десантный корабль «Юрий Олефиренко» зашел на ремонт в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» 7 августа.