В Николаеве разведут мосты, чтобы выпустить после ремонта десантный корабль «Юрий Олефиренко»

"Юрий Олефиренко" заходит на НСЗ В Николаеве 26 ноября с 12 до 13 часов запланировано разведение Южнобугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

С акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» выйдет средний десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Резервный день для разведения мостов - 27 ноября 2019 с 12 до 13 часов.

«Просим учесть информацию при планировании маршрута передвижения по городу», – обратились к гражданам в мэрии.

Как известно, десантный корабль «Юрий Олефиренко» зашел на ремонт в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» 7 августа.