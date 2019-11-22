Глав сельсоветов Врадиевского района «добровольно-принудительно» везут в ОП для поддержки экс-главы РГА Жосана

Василий Жосан На протяжении последних двух дней глав сельских советов Врадиевского района обзванивают и собирают для поездки в Офис Президента, чтобы поддержать кандидатуру депутата Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Василия Жосана в качестве главы Врадиевской райгосдаминистрации.

Об этом «Преступности.НЕТ» на правах анонимности сообщили несколько глав сельсоветов.

По словам главы сельсоветов, им звонит глава Врадиевского районного совета Петр Высоцкий и говорит о необходимости поехать и поддержать экс-главу РГА. В то же время он эту информацию опровергает. Высоцкий утверждает, что не слышал ни о какой акции поддержки и не звонил сельским главам.

Также главы сельсоветов заявили, что звонил им и сам Василий Жосан, который обещал в случае назначения его на должность главы райгосадминистрации, выделит им из районного бюджета по 150 тысяч гривен субвенции.

Отметим, что ранее Жосан опубликовал пост с благодарностью, где указал список глав сельсоветов и других работников бюджетных учреждений, которые приезжали к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, чтобы попросить его поспособствовать в назначении Жосана на должность главы РГА.

Как известно, Василий Жосан был назначен на должность главы Врадиевской РГА в марте 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. До этого Жосан был главой Березанской райгосадминистрации. Во время его руководства на этой должности были установлены факты незаконной распродажи земли на Черноморском побережье. Отметим также, что в 2009 году Василий Жосан был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Арсения Яценюка.

В 2018 году семья общественного активиста из Врадиевки Владимира Бреня заявила, что за избиением их сына может стоять глава Врадиевской РГА Василий Жосан. По их словам, расследование самого происшествия всячески затягивалось правоохранительными органами.

До этого также был инцидент, после которого врадиевский фермер заявил о грубом препятствовании работе его предприятия со стороны главы РГА и начальника полиции.

Также ранее коллектив Врадиевской райбольницы жаловался нардепу на произвол со стороны главы РГА Жосана. А перед этим жители Врадиевщины посетовали, что с приходом на должность Жосана «их район будоражит».

После победы на президентских выборах 11 июля Владимир Зеленский уволил Жосана с должности главы РГА. Вместе с ним был уволен и глава Березанской РГА Сергей Танасов. Это были первые главы РГА, которых новый Президент уволили в николаевской области.

Ранее Василий Жосан повелся на прошлогодний фейк о девушке «Сашке Серой», которая выиграла международную олимпиаду, «взяв тройной интеграл» и «решив задачу с многочленами». Её в публикации просили поддержать репостом. Девушка на фото – знаменитая актриса «фильмов для взрослых» Саша Грей, ставшая известной прежде всего из-за участия в групповых оргиях. NikLife пытался выйти на связь с депутатом, однако, это так и не удалось. Позже он заявил, что это подготовленная ловушка.

Как известно, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский переназначил глав семи райгосадминистраций в Николаевской области.