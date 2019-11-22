Американцу спустя пять лет вернули пропавшего кота – животное нашли за две тысячи километров от дома

Мужчине из американского штата Орегон вернули пропавшего кота, которого обнаружили за 1900 километров от дома в Портленде, где животное жило раньше.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Черного кота по имени Саша недавно нашли в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико, через пять лет после исчезновения. Приют для животных Санта-Фе сообщил, что владельца удалось найти с помощью сканирования микрочипа кота. На этой неделе кота вернули хозяину в Портленд. Его владелец Виктор Усов заявил, что уже потерял надежду увидеть любимца снова.

- Я не могу поверить, - сказал он. - Мы думали о худшем, но когда нам позвонили, были благодарны, что Саша был жив и здоров.

Как кот попал в Санта-Фе, неизвестно, но Усов считает, что его доброжелательный любимец с кем-то «отправился на прогулку».

- Хочется считать, что у него было большое американское приключение, - сказал Усов.

Представитель приюта Санта-Фе Мурад Кирдар заявил, что эта история подчеркивает важность микрочипов для домашних животных.

- Простой микрочип размером с рисовое зерно имплантируется под кожу питомца и он помог нам найти владельца этого пропавшего кота, - сказал Мурад Кирдар.

Кота доставили в Портленд на авиалиниях American Airlines. Представитель авиакомпании Кертис Блиссинг заявил, что это «честь» способствовать воссоединению кота с владельцем.

- Мы рады, что обеспечили счастливый финал для долгого путешествия Саши, - сказал он.

Напомним, что ранее австралийка спасла коалу из горящего леса.