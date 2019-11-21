В Украине врачи впервые провели успешную трансплантацию в районной больнице

В больнице города Ковель Волынской области впервые провели успешную трансплантацию почки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новую почку получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая шесть лет получала сеансы гемодиализа и три года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее супруг, который пожертвовал своей почкой ради спасения жены. Подготовка к сложной операции заняла 6 месяцев.

В Минздраве подчеркнули, что при проведении данной операции на врачей ложится двойная ответственность, так как нельзя допустить, чтобы пострадало здоровье донора. К счастью, операция прошла успешно. На сегодняшний день супруги чувствуют себя хорошо.

Следует отметить, что ранее в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах сделали операции. При этом в операциях по пересадке органов ежегодно нуждаются порядка 3 тысяч украинцев.

Напомним, на Киевщине полиция провела обыски в частной больнице – ее подозревают в торговле человеческими органами.