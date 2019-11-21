«Николаевский бронетанковый завод» отключат от водоснабжения из-за заложенности в ₴234 тысячи

На пятницу, 22 ноября, запланировано отключение государственного предприятия «Николаевской бронетанковый завод», которое входит в Госконцерн «Укроборонпром», от водоснабжения из-за задолженности перед «Николаевводоканалом».

Об этом говорится в сообщении «Николаевводоканала».

«Долгое время должники за водоснабжение и водоотведение чувствовали полный покой имея значительные долги и пользовались услугами за счет сознательных граждан. Закон Украины «О жилищно-коммунальные услуги», который вступил в силу 1 мая 2019 дает возможность поставщикам услуг отключать злостных неплательщиков», – сообщили на предприятии.

«Уже неоднократно мы обращались к горожанам с просьбой своевременно платить за потребленные услуги. Значительная сумма долга составляет угрозу для стабильной работы предприятия. Уже нередки случаи, когда в городах Украины электроснабжения компании прекращали предоставлять свои услуги водоканалам должникам. В такой ситуации может оказаться и Николаев. Мы все должны понимать, что именно мы отвечаем за город, в котором мы живем и работаем. Я хочу поблагодарить тех, кто своевременно платит за услуги, и мне неприятно осознавать, что есть люди, которые пользуются ответственностью других чувствуя свою безнаказанность. Отвечать должны все!» - сказал директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

В связи с тем, что сумма задолженности «НБТЗ» составляет уже 234 тысяч 377 гривен, и несмотря на договор реструктуризации, так и не выплатичена задолженность, водоснабжение будет отключено.

«Между МКП Николаевводоканал» и заводом был заключен договор реструктуризации, который не выполнен в полном объеме, неоднократно вручено предупреждение о прекращении услуг. 14 апреля заводом предоставлено гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, но низкий уровень оплаты привел к накоплению долга», – подытожили на водоканале.

Напомним, что ранее часть работников государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» обратились к генеральному директору Госконцерна «Укроборонпром» Айварасу Абромавичусу с просьбой уволить нынешнего директора «НБТЗ» Юрия Кравченко. Они утверждают, что он использует своих подрядчиков в схемах, а также доводит предприятие до банкротства. Также они отметили, что сейчас счета НБТЗ арестованы, из-за чего и не выплачиваются заработные платы работникам, вследствие чего специалисты просто вынуждены уволиться.