В Херсоне прооперировали журналистку, сломавшую ногу во время визита Зеленского в Очаков – ей обещают помощь от государства

В Херсоне прооперировали журналистку Анжелу Слободян, которая сломала ногу во время визита Зеленского в Очаков.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, что Слободян сломала ногу возле порта Очакова, куда впоследствии приехал президент Зеленский. Журналистов доставили в Очаков на неосвещенную территорию перед портом. Журналистка ТРК «Украина» Анжела Слободян провалилась в ров вдоль дороги на подъезде к воротам порта, у нее открытый перелом. Глубина рва около 70 сантиметров. Впоследствии женщину госпитализировали.

«К сожалению, произошла еще одна досадная ситуация: в Очакове журналистка Анжела Слободян сломала ногу. Мы благодарны Юрию Гусеву (глава Херсонской ОГА – ПН), который быстро отреагировал и помог доставить журналистку в родной Херсон, она уже прооперирована и Херсонская ОГА будет помогать ей и коллегам, как может».

«С другой стороны, накануне у Николаевской ОГА были прожекторы возле кораблей… Нам очень жаль, что так произошло, желаем Анжеле скорейшего выздоровления. Сама когда-то поломала ногу, когда работала телевизионщиком, и знаю, как долго нужно приходить в себя. Надеемся, мы увидим еще много Анжелиных материалов», - сообщила Мендель.

Юрий Гусев сообщил, что журналистку прооперировали в Херсонской областной больнице, операция прошла успешно.