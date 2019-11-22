Кабмин выделил ₴252 миллиона на покупку корабля, чтобы украинские ученые могли изучать Мировой океан и Антарктику

Кабинет Министров выделил 252 миллиона гривен на приобретение научного океанского судна ледового класса. Это назвали началом возрождения океанского научного флота Украины.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

- Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки... А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна, - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра министерства Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века у Украины нет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктической станции «Академик Вернадский».

- Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными «плавучими лабораториями». Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности. Также мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота. И, кстати, будет очень символично к 25-летию нашей станции «Академик Вернадский» прийти на нее на собственном судне, - рассказал Евгений Дикий.

- Это тот максимум, на который мы можем рассчитывать, но мы будем работать над тем, чтобы уложиться в меньшую сумму и сэкономить государственные средства, - прокомментировал он сумму, выделенную на покупку корабля.

Напомним, что ранее в Украине проводили набор кандидатов в антарктическую экспедицию.