Николаевские десантники отметили профессиональный праздник и получили новый нарукавный знак – пламенный меч

Бойцы 79-й николаевской бригады 21 ноября отметили День десантно-штурмовых войск Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Николаевские десантники провели торжественные мероприятия на строевом плацу воинской части.

- Во все времена личный состав воздушно-десантных, аэромобильных, а сегодня – десантно-штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины демонстрировал высокую подготовленность, обучаемость и профессионализм, выполнял наиболее ответственные и трудные задачи, - такими словами приветствовали десантников.

В октябре Генеральный штаб утвердил новый нарукавный знак воинской части. На щите марунового цвета центральным элементом является золотой стилизованный пламенный меч, окрыленный серебряным крылом. Пламенный меч является оружием Архистратига Михаила, который покровительствует десантно-штурмовым войскам, и в сочетании с крылом указывает на принадлежность воинской части к этому роду войск. В торжественной обстановке военнослужащие прикрепили к мундирам новые нарукавные знаки.

Лучшие военнослужащие части были награждены почетными грамотами и знаками отличия; также были вручены очередные воинские звания. Посетители мероприятия – горожане, родные военнослужащих, коллеги из силовых ведомств города – посетили экспозицию военной техники, размещенную рядом со строевым плацем. Присутствующие почтили память павших боевых побратимов минутой молчания и возложили цветы к подножию Мемориала памяти.

Напомним, что Президент Украины ко Дню десантника наградил орденом Богдана Хмельницкого капитана николаевской 79-й бригады.