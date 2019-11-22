«Четкое ощущение того, что ты на море»: известный телеведущий опубликовал выпуск программы «Дома лучше» о Николаеве

Режиссер и ведущий шоу «Орел и Решка» Женя Синельников со съемочной группой посетили Николаев в рамках проекта «Дома лучше».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Напомним, что съемки проходили в начале сентября, а программу о Николаеве опубликовали 20 ноября.

Во время путешествия в Николаев Евгений покатался на речном кораблике, яхте и увидел город с воды на каяке. Он познакомился с известным озеленителем города Вадимом Сердцевым, блогерами Богомоловыми и богатой коллекцией Николаевского зоопарка. Ведущий прогулялся по яхт-клубу, заглянул на презентацию брендбука Николаева и посчитал среднюю стоимость борща по городу.

На пешеходной Соборной Синельников угостился мороженым и кукурузой на углях. При этом он не раз отметил, что Николаев подобен курортному городу.

- Меня не покидает ощущение, что я на курорте. Сами посудите: яхты, чайки, море. А, это же река. Ну вот видите, вот четкое ощущение того, что ты на море. А вы, друзья, приедьте, и сложите собственное мнение о Николаеве. Потому что если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны по ней путешествовать, – резюмировал Евгений.

По завершению выпуска, вдохновленный прогулкой по Николаеву, Синельников замечтал о яхте и предложил зрителям выбрать название для нее. Свой вариант можно оставить в комментариях к ролику.