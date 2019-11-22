В ночь с четверга на пятницу, 22 ноября, умер экс-заместитель прокурора Николаевской области Валерий Котков.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники Валерия Коткова.

Накануне он был госпитализирован в реанимацию после резкого ухудшения состояния здоровья. Однако, несмотря на все предпринятые медиками действия, спасти Валерия Коткова не удалось.

О смерти экс-заместителя прокурора сообщили и в прокуратуре Николаевской области.

«Коллектив органов прокуратуры Николаевской глубоко скорбят по поводу смерти бывшего заместителя прокурора Николаевской области, старшего советника юстиции Коткова Валерия Васильевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким», – говорится в сообщении ведомства.

Справка

Валерий Котков родился 23 июня 1972 года в поселке Еланец Николаевской области.

В органах прокуратуры Николаевской области — с 1 сентября 1994. Работал на должностях старшего следователя Очаковской межрайонной прокуратуры, отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью, следственного отдела, старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законодательства органами дознания и следователями органов внутренних дел прокуратуры области, прокурора Снигиревского района, города Первомайска, Корабельного и Заводского районов города Николаева.

С августа 2007 года до августа 2011 года возглавлял прокуратуру города Николаева.

С августа 2011 года по июнь 2013 года был заместителем прокурора Николаевской области.

В июне 2013 года был переведен на должность старшего прокурора 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержки гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора в уголовном сопровождении Генеральной прокуратуры Украины.