Турецкая компания TAF открывает на базе Университета им. Пилипа Орлика стипендиальную Школу аниматоров

– Успешный тандем учебно-научного сотрудничества Турецкой туристической компании TAF и Университета им. Пилипа Орлика делает новые витки плодотворной работы – создает на базе Университета Школу анимации, – отмечает Елена Колесник, представитель турецкой туристической компании TAF.

Согласно заключенному несколько лет назад Меморандуму о сотрудничестве компании TAF и Университета имени Пилипа Орлика, студенты имеют уникальную возможность стажироваться в Турции, при этом турецкая сторона оплачивает обучение в университете и выплачивает стипендию.

Большое количество студентов уже прошли летние стажировки на базе крупнейших отелей Турции: сети отелей Alva Donna, Rama, Teracce, Barut. Такая практика чрезвычайно полезна для студентов всех специальностей, поскольку в своей структуре отели имеют огромное количество служб, обеспечивающих их деятельность: от охраны, рецепции до отдела имиджа и менеджмента. Университетом, совместно с турецкой компанией, разработаны задания для студентов-стажеров разных специальностей.

– Мы с сестрой только вернулись c турецкой стажировки. Впечатлений, эмоций, знаний масса. Языковая практика, традиции и культура другой страны, этика поведения и общения, практические навыки в нашей специальности – это лишь часть того, что вы, безусловно, получаете во время стажировки, – отмечает Катерина Репях, студентка специальности «Гостинично-ресторанное дело».

– Коммуникация с людьми разных национальностей, классов, финансового положения и политического мировоззрения – уникальный опыт для студента-журналиста. Кроме того, у меня была отличная возможность взять интервью у звезд шоу-бизнеса, гостей музыкальной платформы отеля: Григория Лепса, группы «Время и Стекло», Стаса Михайлова…, – говорит студент специальности «Журналистика» Алексей Корнийчук.

На днях стартует совершенно новый проект, но не менее интересный – бесплатная Школа анимации на базе Университета от компании TAF.

Представитель Турецкой компании Елена Колесник раскрывает особенности работы Школы анимации: «На теоретическом уровне мы объясним, что такое анимационная работа, как происходит коммуникация во время стажировки. Обязательно обсудим вопросы дополнительного заработка. Для слушателей Школы будут практикумы по физической подготовке, в частности йоге, зумбе. Музыкальные курсы, диджейские проекты также ожидают участников школы в онлайн-сессиях от турецких коллег».

Генеральный директор компании TAF Отер Аладаа непосредственно посетит финальные занятия в Школе анимации, вручит сертификаты выпускникам школы и приглашения на стажировку в Турцию.

Cтать студентом Университета имени Пилипа Орлика, пройти курс обучения в Школе анимации и получить возможность БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ и оплачиваемой стажировки в пятизвездочных отелях Антали еще есть уникальный шанс.

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Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология (медицинская психология)

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Учет и налогообложение

Геодезия и землеустройство

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